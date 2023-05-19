Суд в Москве арестовал мужчину, напавшего с ножом на сотрудника УФСИН

Обвиняемому может грозить лишение свободы на срок от 12 до 20 лет либо пожизненный срок

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Суд в Москве арестовал 18-летнего мужчину, обвиняемого в нападении с кухонным ножом на сотрудника УФСИН при проверке отбывания им меры пресечения в виде домашнего ареста. Как сообщили в пятницу в столичной прокуратуре, вину он признал.

"С учетом позиции Симоновской межрайонной прокуратуры суд избрал в отношении 18-летнего обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу. В судебном заседании фигурант просил оставить его под домашним арестом и не избирать меру пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

В прокуратуре добавили, что мужчине предъявлено обвинение по п. "з" ч. 2 ст. 111 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека) и ст. 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) УК РФ. "Вину он признал", - добавили в надзорном ведомстве столицы.

Вечером 17 мая в квартире на Кленовом бульваре 18-летний мужчина, находившийся под домашним арестом за нанесение тяжкого вреда здоровью, ножом ранил инспектора столичного филиала ФКУ УИИ УФСИН России, который пришел к нему для контроля за решением суда об избрании меры пресечения. После происшествия злоумышленник скрылся, инспектор был госпитализирован. Позже сотрудники полиции установили местонахождение злоумышленника и задержали его.

За посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа обвиняемому может грозить лишение свободы на срок от 12 до 20 лет либо пожизненный срок.