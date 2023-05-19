В Амгинском улусе Якутии объявили режим ЧС из-за повышения уровня воды в реке

В районе развернули пункт временного размещения людей

ТАСС, 19 мая. Режим чрезвычайной ситуации объявлен в Амгинском улусе (районе) Якутии из-за повышения уровня воды в реке Амга. Население оповещено, развернут пункт временного размещения людей, сообщается в Telegram-канале оперштаба республики.

"В Амгинском районе из-за повышения уровня воды объявлен режим чрезвычайной ситуации. Соответствующее распоряжение подписано главой района Степаном Кузьминым. Население, проживающее в зоне возможного подтопления, оповещено. Развернут пункт временного размещения людей", - сказано в сообщении.

Поясняется, что по данным на 00:00 по местному времени (18:00 мск), уровень воды у гидропоста Амга превысил критическую отметку на 1 см, составив 926 см. За два часа вода поднялась на 6 см.

На территории района организовано круглосуточное дежурство, все службы приведены в готовность.

Согласно официальному информационному порталу региона, в Амгинском улусе Якутии живет свыше 17 тыс. человек.