В Калининграде потушили пожар в отеле

Никто не пострадал

КАЛИНИНГРАД, 19 мая. /ТАСС/. Пожар в здании отеля "Мартон палас" в Калининграде ликвидирован. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Главного управления МЧС по региону.

"В 18:00 (по местному времени, 19:00 мск) пожар полностью ликвидирован", - говорится в распространенном сообщении.

Сообщение о возгорании обшивки фасада восьмиэтажного здания отеля поступило в пятницу в 13:30 (14:30 мск) от оператора "112". Пожару был присвоен повышенный второй ранг. Из здания были эвакуированы 80 человек. Также 121 ребенок был эвакуирован из находящегося поблизости детского сада №40. Пострадавших нет.

В 14:42 (15:42 мск) была объявлена локализация пожара на площади 300 кв. м. В 15:57 (16:57 мск) ликвидировано открытое горение. На месте работали более 100 сотрудников экстренных служб и 23 единицы техники. Полиция брала в оцепление территорию у гостиницы до полной ликвидации пожара. Прокуратура области взяла под контроль ход выяснения причин возгорания.