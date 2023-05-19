В ЦПВС сообщили, что сирийские войска пресекли теракт в районе Эт-Танф

Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов отметил, что инцидент в очередной раз демонстрирует неспособность коалиции обеспечить контроль над районом

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Правительственные войска Сирии пресекли попытку совершения теракта в районе Эт-Танф, находящемся под контролем так называемой международной антитеррористической коалиции. Об этом заявил в пятницу заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов.

"В 23:30 мск 18 мая 2023 года военнослужащими опорного пункта 134 танковой бригады вооруженных сил САР в районе западнее горы Телль-Эт-Тувайед была обнаружена группа боевиков на трех автомобилях типа пикап, осуществляющих попытку скрытного выхода из района Эт-Танф. После огневого воздействия со стороны правительственных войск САР группа скрылась на подконтрольной коалиции территории в районе долины Слуби", - сказал он.

Как отметил Гуринов, этот инцидент в очередной раз демонстрирует неспособность коалиции обеспечить контроль над районом Эт-Танф и выполнение своих обязательств по пресечению террористических актов со стороны радикальных джихадистских террористических групп юге Сирии.