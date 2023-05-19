В Чебоксарах водитель сбил двух детей на нерегулируемом пешеходном переходе

Одна из пострадавших девочек находится в реанимации

ТАСС, 19 мая. Водитель Toyota Camry сбил двух девочек 8 и 12 лет на нерегулируемом пешеходном переходе в Чебоксарах, одна из пострадавших находится в реанимации, сообщила в пятницу пресс-служба МВД по Чувашии.

"По предварительным данным, 19 мая около 19:55 по Солнечному бульвару водитель Toyota Camry, двигаясь в сторону улицы Ленинского Комсомола, совершил наезд на двух детей 8 и 12 лет, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе, одна из девочек в реанимации, вторая проходит медобследование.

На месте работают сотрудники полиции. Обстоятельства происшествия выясняются.