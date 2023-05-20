ВСУ за сутки 48 раз обстреляли населенные пункты ДНР

Ранения получили два жителя

ДОНЕЦК, 20 мая. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) за прошедшие сутки выпустили 171 снаряд по населенным пунктам ДНР, в результате ударов два жителя пострадали.

Об этом сообщило в ночь на субботу представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Согласно данным, опубликованным в Telegram-канале представительства, зафиксировано 48 обстрелов из ствольной артиллерии калибра 152 мм и 155 мм, реактивных систем залпового огня. Кроме того, были применены ракеты MFOM, начиненные противотанковыми минами АТ2 немецкого производства. Вечером Мариуполь подвергся удару дальнобойными ракетами, тип которых в представительстве не уточняли.

Под огнем ВСУ также оказались Горловка, Донецк, Макеевка, Волноваха и Владимировка.

Повреждены 13 жилых домостроений и 4 объекта гражданской инфраструктуры, отмечается в сводке.