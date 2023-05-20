ВСУ за восемь месяцев провели около 20 тренировок по форсированию Днепра для захвата ЗАЭС

Председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов пояснил, что местом для маневров было ныне не эксплуатируемое хранилище топлива на территории комбината в городе Запорожье

МЕЛИТОПОЛЬ, 20 мая. /ТАСС/. ВС Украины (ВСУ) не оставляют планов форсирования Днепра с целью захвата Запорожской АЭС, с начала сентября прошлого года по конец апреля они провели уже около 20 подобных тренировок. Об этом ТАСС в субботу сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов, комментируя публикацию газеты The Washington Post о том, что Киев дважды в неделю тренирует свои подразделения для форсирования Днепра с использованием катеров и понтонных мостов.

"Мне известно о 20 подобных тренировок с начала сентября по конец апреля. Насколько мне известно, они проводились на верхнем бьефе Днепра в городе Запорожье выше ДнепроГЭС. Там они высаживались с правого берега на левый. Местом для тренировок было ныне не эксплуатируемое хранилище топлива на территории комбината "Звезда" в Заводском районе города Запорожья", - сказал он.

По словам Рогова, на территории предприятия не раз проводились тренировки с высадкой десанта с условным противодействием ему. "Легенда учений - форсирование Днепра, закрепление на плацдарме и захват крупного технического объекта, которым, несомненно, является Запорожская атомная станция, от захвата которой они никогда не отказывались. Это часть планируемого наступления", - сообщил собеседник агентства.

При этом глава движения считает, что в случае нехватки возможностей для проведения полномасштабного наступления на запорожском направлении ВСУ могут ограничиться захватом ЗАЭС и преподнести это в информационной сфере как большой успех.

"Вполне возможно, что они поймут, что сил и средств [для проведения наступления] не хватает, поэтому они попытаются захватить атомную станцию. Потому что с точки зрения международного резонанса это громко, так как все понимают значение атомной станции. Каким-нибудь жителям Лондона или Вашингтона условные Токмак, Бердянск или Мелитополь ничего не говорят, а про атомную станцию знают все. [Президент Украины Владимир] Зеленский ведет против нас информационную войну, классическую пиар-войну и с точки зрения пиара захват атомной станции является ярким событием, которое можно продать Западу: успех есть, дайте еще денег" - объяснил он.

Ранее Рогов поделился с ТАСС мнением о том, что вероятность провокаций против Запорожской АЭС и обстрелов станции и Энергодара со стороны украинских войск возрастает во время нахождения Зеленского на саммите Группы семи, который проходит в Хиросиме 19-21 мая.