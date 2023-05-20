В Якутии из-за подъема воды в реке Амга объявили режим ЧС

В зоне возможного подтопления развернули пункт временного размещения людей

ТАСС, 20 мая. Власти Амгинского района Якутии объявили режим ЧС из-за повышения уровня воды в реке Амга выше критической отметки, сообщает оперативный штаб Республики Саха (Якутия) в субботу.

"В Амгинском районе из-за повышения уровней воды объявлен режим чрезвычайной ситуации. Соответствующее распоряжение подписано главой района Степаном Кузьминым. По данным на 00:00 (18:00 мск) часов по местному времени, уровень воды у гидропоста Амга превысил критическую отметку на 1 см, составив 926 см. За 2 часа вода поднялась на 6 см", - говорится в сообщении штаба.

Уточняется, что население в зоне возможного подтопления оповещено, развернут пункт временного размещения людей. Все службы приведены в готовность.

По информации Якутского управления Гидрометеослужбы на 8:00 часов утра (02:00 мск), уровень воды на реке Амга достиг отметки 951 см, что выше отметки опасного явления на 26 см.