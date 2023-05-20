В Иркутской области возбудили дело по факту пожара в трех садоводствах и детском лагере

Ущерб оценили в более чем 31 млн рублей

ИРКУТСК, 20 мая. /ТАСС/. Следственные органы СК России по Иркутской области возбудили уголовное дело о халатности по факту пожара на территории трех садоводств и детского лагеря. Ущерб от пожара оценивается в более чем 31 млн рублей, сообщила в субботу пресс-служба прокуратуры региона.

"В Иркутской области по материалам прокуратуры возбуждено уголовное дело о халатности, повлекшей причинение ущерба в размере более 31 млн рублей. <…> Вопреки требованиям закона органами местного самоуправления своевременно не обеспечивалось выполнение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа, в том числе уборка мусора, сухой растительности, покос травы, прокладка противопожарной минерализованной полосы, иных противопожарных барьеров. Это способствовало переходу пожара с земель населенного пункта на земли лесного фонда, а в дальнейшем уничтожению и повреждению огнем 64 строений в 3 садоводческих некоммерческих товариществах и детском спортивном лагере", - говорится в распространенном сообщении.

Следственное управление СК России по Иркутской области по материалам проверки прокуратуры возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

По версии следствия, 9 мая 2023 года на территории Усольского лесничества возник лесной пожар на площади 120 га. Загорелись дачные строения на территории трех садоводств и четыре корпуса детского лагеря "Старт", который был законсервирован и не работал с 2014 года. В результате происшествия никто не пострадал.

Как сообщала пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области, в двух садоводствах при проведении весной внеплановых проверок были выявлены нарушения: отсутствие минерализованных полос, захламление территории мусором и сухой растительностью, горючими отходами. На территории лагеря несколько лет не наводился порядок, не убиралась сухая трава.