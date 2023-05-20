В Приморье четыре человека погибли в лобовом столкновении машин

Авария произошла на дороге в районе села Новоникольск

ВЛАДИВОСТОК, 20 мая. /ТАСС/. Двое водителей и два пассажира погибли в ДТП на дороге в районе села Новоникольск в Приморском крае, сообщает в субботу пресс-служба УМВД региона.

"Предварительно установлено, что 27-летний водитель автомашины Kia выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем Toyota Camry, который двигался со стороны села Новоникольск в направлении села Степное. Водитель Kia и два пассажира погибли на месте. 55-летний водитель автомашины Toyota Camry также получил травмы, несовместимые с жизнью", - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что ДТП произошло утром на мокрой дороге. На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа отдела полиции, бригада скорой медицинской помощи, представители МЧС. Обстоятельства происшествия устанавливаются.