В Якутии вышедшая из берегов река Амга подтопила 45 дворов

По данным на утро 20 мая, уровень воды достиг 951 см, что выше отметки опасного явления на 26 см

ТАСС, 20 мая. Река Амга в Якутии подтопила 45 дворовых территорий в двух населенных пунктах республики, сообщает в субботу пресс-служба регионального правительства.

По данным на утро субботы, уровень воды на реке Амга достиг 951 см, что выше отметки опасного явления на 26 см. В Амгинском районе объявлен режим ЧС.

"По реке Амга в результате снегодождевого паводка мы наблюдаем повышение уровня воды в районе села Амга. В населенном пункте Чапчылган вода зашла в 28 дворовых территорий, и в селе Амга подтоплено 17 дворовых территорий", - цитирует пресс-служба председателя Госкомобеспечения Якутии Дмитрия Лепчикова.

Уточняется, что население заблаговременно информировано, развернуты пункты временного размещения, продолжаются подворовые обходы, организован отгон скота.

По данным регионального управлении гидрометеорологии, на реке Лена ледоход идет с разной интенсивностью. В ближайшие сутки-двое прогнозируется выход ледохода с реки Вилюй на реку Лена. На северных реках идет повышение уровня воды, наблюдаются процессы разрушения ледового покрова, закраины.