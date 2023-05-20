Житель Белгородской области лишился ноги в результате подрыва на мине

Мужчина доставлен в больницу

ТАСС, 20 мая. Житель Белгородской области в субботу ночью потерял ногу, наступив на мину в Краснояружском районе. Мужчина доставлен в больницу, написал губернатор Вячеслав Гладков на своей странице "ВКонтакте".

"Ночью у нас произошло тяжелое происшествие. В Краснояружском районе человек наступил на мину и потерял ногу. Много раз говорили о том, что необходимо соблюдать в приграничных, прифронтовых районах крайнюю осторожность", - написал губернатор.

Согласно оперативной справке, уточнил Гладков, пострадавший отправился ночью в субботу на рыбалку.

"300 м до границы. Не буду комментировать. Жалко человека. Доставлен в областную больницу. Врачи делают все необходимое. Будем помогать. Но еще раз хотел обратиться ко всем. Нужно соблюдать осторожность! Особенно нужно говорить об этом каждый день с детьми, которые живут в приграничных селах", - подытожил глава региона.