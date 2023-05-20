Площадь природных пожаров в Свердловской области уменьшилась до 1,1 тыс. га

По итогам 19 мая в регионе действовало 31 возгорание

ТАСС, 20 мая. Площадь природных пожаров в Свердловской области уменьшилась на 200 га и по итогам 19 мая составила 1,1 тыс. га. Об этом сообщается в субботу в Telegram-канале департамента информационной политики региона.

"Всего по итогам 19 мая в Свердловской области действовал 31 природный пожар на площади 1,1 тыс. га. Из них 10 возгораний на площади 394 га локализованы и не распространяются. <…> Борьбу с огнем ведут более тысячи человек, привлечено порядка 170 единиц спецтехники, в том числе спецавиация", - говорится в сообщении.

Специалисты МЧС, Авиалесоохраны, работники лесничеств при участии добровольцев ликвидировали 13 природных пожаров на Среднем Урале. Потушены возгорания в Артемовском городском округе на площади 264 га, в Гаринском городском округе на площади 100 га, в Тугулымском районе на площади 76 га, в Байкаловском районе на площади 20,4 га.