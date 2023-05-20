В Петербурге разыскивают мужчину, ранившего посетителя ресторана из огнестрельного оружия

Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая. /ТАСС/. Правоохранительные органы разыскивают мужчину, который накануне ранил посетителя ресторана в Петроградском районе Санкт-Петербурга из огнестрельного оружия. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, сообщили в субботу в пресс-службе Главного следственного управления СК России по Санкт-Петербургу.

"ГСУ СК России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 222, ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (незаконный оборот оружия, покушение на убийство)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, один из посетителей ресторана в Петроградском районе 19 мая произвел два выстрела из огнестрельного оружия во время конфликта с другим мужчиной. Потерпевшего в тяжелом состоянии госпитализировали. Подозреваемого разыскивают.