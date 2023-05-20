В Кузбассе нашли двух пропавших детей

С ними работают следователи и следователи-криминалисты СК России

КЕМЕРОВО, 20 мая. /ТАСС/. Двое детей двух и четырех лет, которые вечером в четверг ушли с детской площадки в Яшкинском районе Кузбасса и пропали, были найдены, сообщили в субботу в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"В ходе поисковых мероприятий местонахождение малолетних было установлено, в настоящее время с ними работают следователи и следователи-криминалисты СК России", - рассказали в ведомстве.

Как сообщали ранее в пресс-службе ГУ МВД по области, днем в пятницу в полицию в Яшкинском районе поступило сообщение о том, что вечером в четверг в поселке Ленинский во время прогулки ушли с детской площадки и пропали две сестры двух и четырех лет. По данным поискового отряда "Лиза-Алерт", детей искали около 700 человек, в том числе добровольцы из соседних регионов, ночью работала беспилотная авиация.

В пресс-службе следственного управления сообщали о возбуждении уголовного дела по факту безвестного исчезновения девочек. По предварительным данным, девочки воспитываются в многодетной семье, родители злоупотребляют спиртными напитками.

Позже в ведомстве сообщили о возбуждении второго уголовного дела по факту халатности, допущенной органами профилактики. "По предварительным данным, дети воспитывались в многодетной неблагополучной семье, дошкольное учреждение не посещали. Мать неоднократно привлекалась к административной ответственности, однако меры к изъятию детей из социально опасного положения органами профилактики не принимались", - уточнили в пресс-службе.

В прокуратуре Кемеровской области сообщили, что проводится проверка соблюдения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. В ходе проверки будет дана правовая оценка обстоятельствам произошедшего.