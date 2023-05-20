Под Геническом обнаружили оставленные ВСУ боеприпасы

Сотрудники полиции, в частности, обнаружили патроны, магазин от автомата Калашникова и пистолет под патроны Флобера

ГЕНИЧЕСК, 20 мая. /ТАСС/. Сотрудники полиции обнаружили рядом с селом Партизаны Генического муниципального округа Херсонской области оставленные Вооруженными силами Украины (ВСУ) боеприпасы в тайнике. Об этом сообщили в субботу в пресс-службе ГУ МВД по региону.

"В 300 м от села Партизаны в лесопосадке сотрудники полиции обнаружили 21 патрон калибра 5,45 мм, 32 патрона калибра 7,62 мм, магазин от автомата Калашникова, выстрел осколочный гранатометный, пистолет под патроны Флобера и в полиэтиленовом пакете 300 г вещества растительного происхождения серо-зеленого цвета, похожего на марихуану", - отмечается в сообщении.

Гранатометный выстрел был уничтожен на месте путем подрыва. Остальные находки помещены в комнаты хранения вещдоков и оружия отдела МВД "Генический".