Во втором населенном пункте Коми ввели карантин по птичьему гриппу

На АО "Птицефабрика Зеленецкая" усилили меры по предотвращению и распространению заболевания

СЫКТЫВКАР, 20 мая. /ТАСС/. Карантин по птичьему гриппу ввели в селе Сторожевск Республики Коми после обнаруженного трупа чайки и выявленного высокопатогенного гриппа птиц, сообщила пресс-служба Минсельхоза региона. Ранее карантин был введен в Сыктывкаре.

"С 19 мая в селе Сторожевск Корткеросского района введен карантин по птичьему гриппу <…>. Труп чайки в Сторожевске был обнаружен 18 мая, он был направлен для лабораторного исследования, где был выявлен РНК высокопатогенного гриппа птиц", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в связи с выявлением ранее случаев птичьего гриппа усилены меры по предотвращению и распространению заболевания на АО "Птицефабрика Зеленецкая", крупнейшем птицеводческом хозяйстве региона.

До этого, 15 мая, был выявлен случай заражения чайки высокопатогенным гриппом в городе Емве Княжпогосткого района Коми, где также оперативно ввели карантин. Биологический материал был направлен в рефератный центр города Владимира и в центр гигиены Роспотребнадзора, откуда 18 мая поступили протоколы об отсутствии вируса гриппа птиц у чайки. В связи с этим принято решение отменить карантин на территории Емвы и отозвать представление об изъятии птицы у населения.