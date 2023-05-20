На юго-востоке Москвы мужчина зашел в поликлинику с гранатой

В пресс-службе столичного ГУ МВД России заявили, что она страйкбольная и не представляет опасности

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Мужчина зашел в поликлинику на Перервинском бульваре на юго-востоке Москвы с гранатой, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"Инцидент произошел на Перервинском бульваре. В поликлинику зашел мужчина, у которого охранники выявили гранату. На место были оперативно вызваны сотрудники полиции, которые изъяли подозрительный предмет", - сказал собеседник агентства.

Как уточнили в пресс-службе столичного ГУ МВД России, предварительно установлено, что обнаруженная у мужчины при входе в медицинское учреждение граната является страйкбольной. "Опасности она не представляет", - сказали в главке. По этому факту проводится проверка.