20 мая, 08:57

Более 2 тыс. жителей Краснодара остались без электроэнергии из-за аварии

Отключены ПС "К-109" и 18 трансформаторных подстанций

КРАСНОДАР, 20 мая. /ТАСС/. Аварийное отключение электроэнергии произошло в Прикубанском округе Краснодара, сообщает городская ЕДДС в Telegram-канале в субботу. Без энергоснабжения остались более 2 тыс/ жителей.

"Произошло аварийное отключение электроэнергии в Прикубанском округе. Причина отключения - повреждение на линии 6-10 кВ, отключены ПС "К-109" и 18 трансформаторных подстанций", - говорится в сообщении.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе городской администрации, отключение коснулось 2,1 тыс. жителей. 

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РоссияКраснодарский край
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