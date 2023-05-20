В Волгограде арестовали подозреваемого в покушении на убийство девушки

Он пробудет под стражей до 18 июля

ВОЛГОГРАД, 20 мая. /ТАСС/. Стример, подозреваемый в незаконном лишении свободы и покушении на убийство молодой девушки в Волгограде во время онлайн-трансляции, арестован до 18 июля по ходатайству следователя. Об этом в субботу сообщили в следственном управлении СК РФ по Волгоградской области.

"В рамках расследования уголовного дела, возбужденного следственными органами СУ СК РФ по Волгоградской области по ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконно лишение свободы), ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), по ходатайству следователя в отношении 31-летнего фигуранта судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 18 июля 2023 года", - говорится в сообщении.

18 мая подозреваемый во время онлайн-трансляции избивал 18-летнюю девушку, стрелял в нее из травматического пистолета, угрожая убить.

Как отметили в управлении СК по региону, во время допроса фигурант признал вину, но от дачи показаний отказался. "Следователи СК продолжают проводить комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательств. В ближайшее время в соответствии с УПК РФ фигуранту будет предъявлено обвинение", - уточнили в управлении.