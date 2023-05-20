В Красноярске неизвестный стрелял и требовал денег у администрации спортзала

Полицейские работают на месте происшествия

КРАСНОЯРСК, 20 мая. /ТАСС/. Полиция проводит проверку по факту стрельбы в спортивном зале в Свердловском районе Красноярска, где, по сообщению очевидцев, неизвестный стрелял из оружия и требовал у администратора зала денег. Об этом в субботу сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

"В дежурную часть поступило сообщение о том, что в одном из спортивных залов на Ярыгинской набережной в Свердловском районе Красноярска неустановленное лицо подошло к администратору, осуществило два выстрела в воздух из оружия неустановленного образца и потребовало передачи денежных средств, а затем скрылось", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что в настоящее время полицейские работают на месте происшествия, устанавливаются все обстоятельства случившегося.