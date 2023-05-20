20 мая, 10:39

Аэропорт турецкого Газиантепа 12 часов не обслуживал рейсы из-за неопознанного объекта

Он был замечен пилотами двух пассажирских лайнеров

АНКАРА, 20 мая. /ТАСС/. Аэропорт турецкого города Газиантеп на юго-востоке страны с полуночи не принимал и не отправлял рейсы из-за обнаружения в воздушном пространстве неопознанного объекта. Об этом в субботу сообщила газета "Ени шафак".

Неопознанный объект был замечен пилотами двух пассажирских лайнеров около 0:30 субботы (совпадает с мск) при подлете к аэропорту на высоте 2,7 км. По соображениям безопасности руководство аэропорта приняло решение временно прекратить обслуживание рейсов. В связи с инцидентом было передано извещение NOTAM. Информации о том, что это мог быть за объект, пока нет.

На данный момент рейсы возобновляются. Одним из первых в этот город должен вылететь лайнер из Анкары. 

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