СБУ заочно предъявила обвинение генерал-лейтенанту Балтийского флота ВМФ России

Украинская спецслужба утверждает, что Андрей Рузинский "отдал приказ подчиненным подразделениям российских войск на "прорыв" государственной границы Украины для захвата Харьковской области"

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинение в "прорыве государственной границы Украины" командиру 11-го армейского корпуса Балтийского флота Западного военного округа России генерал-лейтенанту Андрею Рузинскому. Об этом в субботу сообщили в пресс-службе ведомства.

"Служба безопасности собрала доказательную базу на командующего 11-го армейского корпуса Балтийского флота Западного военного округа из РФ генерал-лейтенанта Андрея Рузинского. Он отдал приказ подчиненным подразделениям российских войск на "прорыв" государственной границы Украины для захвата Харьковской области", - говорится в сообщении в Telegram-канале спецслужбы.

В СБУ также утверждают, что Рузинскому подчинялась военная комендатура в городе Балаклея, руководителю которой предъявлены обвинения ранее.

Ранее СБУ заочно предъявила обвинения в "посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины" большинству членов Совета безопасности России и объявила в розыск ряд российских государственных деятелей, в том числе директора ФСБ Александра Бортникова, спикера Госдумы Вячеслава Володина, главу Росгвардии Виктора Золотова, главу МВД Владимира Колокольцева, спикера Совфеда Валентину Матвиенко, директора Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина, заместителя командующего объединенной группировкой российских войск в районе проведения специальной военной операции Сергея Суровикина, министра обороны Сергея Шойгу и других.