В ДНР сообщили, что ВСУ могли нанести удар по Мариуполю с применением Storm Shadow

Это первое применение такого типа ракет со стороны украинских военных при обстреле мирных городов ДНР

ДОНЕЦК, 20 мая. /ТАСС/. Украинские военные утром нанесли удар по городу Мариуполю, предположительно, с применением крылатых ракет Storm Shadow. Об этом в субботу ТАСС сообщил представитель силовых структур Донецкой Народной Республики (ДНР).

"Предположительно, это были Storm Shadow", - сказал собеседник агентства.

Это первое применение такого типа ракет со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) при обстреле мирных городов ДНР. Чуть больше недели назад стало известно, что Великобритания поставила Украине дальнобойные крылатые ракеты Storm Shadow. Впервые ВСУ применили их 12 мая, нанеся удар по Луганску. В результате атаки пострадали в том числе шестеро детей. 13 и 15 мая украинские силовики вновь применили Storm Shadow при ударах по ЛНР.

Советник врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин заявил ранее ТАСС, что удары ВСУ по Мариуполю в годовщину освобождения города являются местью и попыткой запугать местное население, а также "отчитаться перед Западом".

Украинские войска вечером 19 мая впервые за прошедший год нанесли удар по Мариуполю. Согласно информации представительства Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, по городу было выпущено четыре дальнобойные ракеты. Еще один удар украинские силовики нанесли утром 20 мая - в годовщину освобождения города от ВСУ.

Мариуполь - самый большой город на побережье Азовского моря, один из ключевых центров металлургии Донбасса и крупный морской порт. Бои за него начались 25 февраля 2022 года. 21 апреля прошлого года министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении Мариуполя. Как напомнил врио главы ДНР Денис Пушилин, ровно год назад, 20 мая, в Мариуполе была полностью освобождена территория металлургического комбината "Азовсталь", завершилась массовая сдача в плен боевиков террористического нацбатальона "Азов" (запрещен в РФ). За несколько дней сложили оружие около 2,5 тыс. нацистов.