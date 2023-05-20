В Италии в зоне наводнения упал проводивший ремонтные работы вертолет

Пострадали четыре человека

РИМ, 20 мая. /ТАСС/. Вертолет, занятый в ремонтных работах линий электропередачи, упал в зоне, пострадавшей от наводнения в Италии. Об этом сообщило в субботу агентство ANSA.

По его данным, пострадали четыре человека. Двое из них находятся в тяжелом состоянии, уточняет газета Corriere della Sera.

Как отмечается, вертолет принадлежит частной компании. До крушения пилот пытался совершить аварийную посадку.

Ситуация с наводнением, вызванным сильными дождями на севере Италии, остается крайне сложной. Как сообщает Radio-1, дождевой фронт сдвигается к побережью Адриатического моря, где в районе Равенны ожидаются разливы рек и дальнейшие затопления. Там эвакуированы и временно остались без крова более 27 тыс. человек. Десятки населенных пунктов отрезаны из-за схода селей. Тысячи людей остаются без электроснабжения. Сообщается о нехватке питьевой воды и продовольствия.

Департамент гражданской защиты сообщил 20 мая, что эвакуация граждан осуществляется по воздуху. Сохраняется предупреждение о наивысшей опасности. Второй (оранжевый) уровень предупреждения из-за непогоды объявлен в южной области Калабрии, где отменены все крупные мероприятия. Власти следят за уровнем воды в реках в центре Италии, в том числе Тибре.

Из-за непогоды погибли 14 человек, по крайней мере один считается пропавшим без вести. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони собирается досрочно завершить свое участие в работе саммита лидеров стран Группы семи в японской Хиросиме. 23 мая пройдет специальное заседание итальянского правительства, на котором будут приняты решения о ликвидации последствий удара стихии.