На западе Москвы обнаружили тело мужчины с ножевыми ранениями

Возбуждено дело

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Тело мужчины с ножевыми ранениями обнаружено на улице Удальцова на западе Москвы, возбуждено уголовное дело. Об этом ТАСС сообщили в субботу в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по Москве.

"Никулинским межрайонным следственным отделом следственного управления по Западному административному округу Главного следственного управления СК России по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного 1 ст. 105 УК РФ (убийство)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 20 мая на улице Удальцова обнаружено тело неустановленного мужчины с признаками насильственной смерти в виде множественных ножевых ранений. "В настоящее время следователи и криминалисты столичного СК осматривают место происшествия, изучают записи камер видеонаблюдения, устанавливаются обстоятельства произошедшего", - отмели в СК.

В свою очередь в столичной прокуратуре сообщили, что на месте работу правоохранительных органов координирует заместитель Никулинского межрайонного прокурора Артем Вавилов.