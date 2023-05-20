В Воронеже ликвидировали пожар на складе с деревянными поддонами

Площадь пожара составила 1,2 тыс. кв. м

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Пожар, возникший на складе с деревянными поддонами в Железнодорожном районе Воронежа, полностью ликвидирован на площади 1,2 тыс. кв. м. Об этом в субботу сообщили журналистам в пресс-службе управления МЧС по региону.

"В 14:25 мск объявлена ликвидация пожара", - говорится в сообщении.

Информация о пожаре в складском помещении, расположенном в промзоне на Ленинском проспекте в Железнодорожном районе Воронежа, поступила в МЧС в 09:40 мск, в 12:45 мск спасатели объявили о локализации возгорания. В тушении пожара были задействованы более 100 человек и 35 единиц техники, а также 5 поливомоечных машин и пожарный поезд от ОАО "Российские железные дороги". По предварительной информации, пострадавших в результате происшествия нет.