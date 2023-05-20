20 мая, 11:38

В Испании разбился истребитель F-18

Пилот успел катапультироваться

МАДРИД, 20 мая. /ТАСС/. Истребитель F-18 разбился в субботу на испанской авиабазе в Сарагосе (автономное сообщество Арагон). Об этом говорится в Twitter ВВС королевства.

"Этим утром произошла авария на авиабазе в Сарагосе с участием F-18, - уточняется в публикации. - Пилот успешно катапультировался, и самолет упал в пределах периметра базы". "Пилот разбившегося F-18 уже находится в больнице, его жизни ничего не угрожает", - добавили в ВВС.

Причины случившегося не уточняются. Как передает радиостанция Cope, инцидент произошел во время представления по случаю посещения семей военных. 

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