В Испании разбился истребитель F-18

Пилот успел катапультироваться

МАДРИД, 20 мая. /ТАСС/. Истребитель F-18 разбился в субботу на испанской авиабазе в Сарагосе (автономное сообщество Арагон). Об этом говорится в Twitter ВВС королевства.

"Этим утром произошла авария на авиабазе в Сарагосе с участием F-18, - уточняется в публикации. - Пилот успешно катапультировался, и самолет упал в пределах периметра базы". "Пилот разбившегося F-18 уже находится в больнице, его жизни ничего не угрожает", - добавили в ВВС.

Причины случившегося не уточняются. Как передает радиостанция Cope, инцидент произошел во время представления по случаю посещения семей военных.