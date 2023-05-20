В Красноярске полиция задержала стрелявшего в спортзале мужчину

Пистолет оказался игрушечным

КРАСНОЯРСК, 20 мая. /ТАСС/. Полиция задержала мужчину, который наставил предмет, похожий на оружие, на администратора фитнес-центра в Свердловском районе Красноярска. Пистолет оказался игрушечным. Об этом в субботу сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

"Оперативникам уголовного розыска отдела полиции № 12 МУ МВД России "Красноярское" и городской полиции понадобилось полчаса, чтобы установить личность злоумышленника и задержать его. Им оказался житель краевого центра 2005 года рождения. Он пояснил, что хотел пошутить. Пистолет оказался игрушечным", - говорится в сообщении.

Вечером 20 мая в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что в одном из спортивных залов на Ярыгинской набережной мужчина подошел к администратору, сделал два выстрела в воздух из оружия неустановленного образца, потребовал отдать ему деньги, а затем скрылся.

Решается вопрос о квалификации действий мужчины.