Мэр Донецка сообщил об обнаружении в городе мин "Лепесток"

Алексей Кулемзин призвал горожан соблюдать максимальные меры предосторожности

ДОНЕЦК, 20 мая. /ТАСС/. Противопехотные мины "Лепесток" были обнаружены в Петровском районе Донецка. Об этом в субботу сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

"В поселке Шахты 29 Петровского района обнаружены мины "Лепесток" по улице Лохтина, 7 и около дома номер 20 по улице Леси Украинки", - написал он в своем Telegram-канале. Кулемзин также призвал горожан соблюдать максимальные меры предосторожности.

Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины сообщило, что в Макеевке от взрыва на мине "Лепесток" пострадал мирный житель. Согласно данным представительства, по состоянию на 20 мая в ДНР зарегистрировано 116 случаев подрыва гражданских лиц, в том числе 10 детей, на минах ПФМ-1 "Лепесток". Трое из пострадавших в результате ранений скончались.

Украинские войска систематически сбрасывают "Лепестки" на населенные пункты Донбасса. Противопехотные мины ПФМ-1 "Лепесток" плохо заметны из-за небольшого размера и защитного цвета корпуса, их очень сложно обнаружить с помощью спецоборудования. Применение этих противопехотных мин запрещено Оттавской конвенцией, которую Украина ратифицировала в 2005 году.