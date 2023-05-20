Во Владимирской области полиция возбудила дело о хулиганстве после драки местных жителей

Участники драки установлены

ТАСС, 20 мая. Уголовное дело о хулиганстве возбуждено по факту драки местных жителей в поселке Балакирево в Александровском районе Владимирской области. Об этом сообщили в субботу в пресс-службе регионального управления МВД.

"18 мая в ОМВД России по Александровскому району поступило несколько сообщений о произошедшем на одной из улиц поселка Балакирево конфликте между местными жителями <...>. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство)", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, участники драки установлены, 20 мая по местам их проживания проведены специальные мероприятия при участии полицейских, сотрудников управления ФСБ и прокуратуры района.

Ранее в местных пабликах в соцсетях появилась информация о том, что 18 мая три местных жителя, будучи в нетрезвом состоянии, слушали громкую музыку из своего автомобиля, два молодых человека сделали им замечание, после чего произошел конфликт.