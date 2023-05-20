Рогов заявил, что риски ракетных ударов ВСУ по Запорожской области резко возросли

Снизить их могут наращивание систем ПВО в регионе и отодвигание линии боевого соприкосновения, считает председатель движения "Мы вместе с Россией"

МЕЛИТОПОЛЬ, 20 мая. /ТАСС/. Снизить риски ракетных ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Запорожской области, которые резко возросли в последнее время, могут наращивание ПВО в регионе и отодвигание линии боевого соприкосновения. Об этом сообщил ТАСС в субботу председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов, комментируя удары ВСУ дальнобойными ракетами по Мариуполю.

"Вся территория Запорожской области простреливается и уже несколькими видами ракет. Если города Энергодар, Мелитополь простреливаются даже РСЗО HIMARS без ракет большой дальности, то "Гром-2", дивизион которых уже расположен в городе Запорожье, спокойно может достать до Крыма и Крымского моста. <...> В этих реалиях риски и угрозы за последнее время резко выросли", - сказал Рогов.

Он отметил, что британские крылатые ракеты Storm Shadow, которыми ВСУ наносили удары по Луганску, также могут угрожать объектам на всей территории области, хотя их применение на запорожском направлении пока не фиксировалось. "Вся Запорожская область простреливается как минимум двумя-тремя видами тяжелых вооружений, которые есть в наличии ВСУ и точно присутствуют на запорожском направлении", - добавил Рогов.

По его словам, снизить риски может отодвигание линии боевого соприкосновения, так как возможности наращивания ПВО ограничены. "Если говорить о решении проблемы, то только одно - отодвигание линии фронта с усилением группировки ПВО. Но ПВО не безгранично, и стянуть все на себя нереально - есть херсонское направление, южнодонецкое как часть запорожского фронта", - пояснил Рогов. Еще одним решением, по его оценке, могла бы быть ликвидация состава ВСУ, отдающего приказы об обстрелах. "Когда они будут понимать, что за каждый преступный приказ по обстрелу мирных городов будет личная расплата, тогда такие приказы будут намного реже отдаваться, несмотря на внешнее давление Запада, и еще хуже выполняться", - считает собеседник агентства.

Как ранее сообщили ТАСС в силовых структурах ДНР, ВСУ в субботу утром обстреляли дальнобойными ракетами Мариуполь, пострадавших в результате этого удара нет. В пятницу вечером ВСУ выпустили по Мариуполю четыре ракеты большой дальности, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации.

В апреле стало известно о размещении в подконтрольном Киеву городе Запорожье дивизиона оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) украинской разработки "Гром-2" с заявленной дальностью до 500 км. 30 марта Министерство обороны РФ впервые с начала СВО официально сообщило о перехвате средствами ПВО тактической ракеты "Грoм-2".