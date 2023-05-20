В Черновицкой области раскольники из ПЦУ избили священника канонической УПЦ

Как сообщили в Черновицко-Буковинской епархии Украинской православной церкви, нападавшие были вооружены, связи с пострадавшим священником нет уже более пяти часов

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Раскольники из Православной церкви Украины (ПЦУ) избили настоятеля Свято-Вознесенского храма канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в селе Рынгач Черновицкой области на западе Украины. Об этом в субботу сообщили в пресс-службе Черновицко-Буковинской епархии УПЦ.

"Вооруженные представители ПЦУ избили настоятеля Свято-Вознесенского храма УПЦ села Рынгач иерея Серафима Думитровича. Последний раз окровавленного священника видели пять часов назад. Больше связи с ним нет", - говорится в сообщении Telegram-канала епархии.

По информации Союза православных журналистов, раскольники пытались отобрать этот храм у канонической церкви с 2019 года.

В последнее время украинские власти взяли открытый курс на запрет УПЦ. По поручению президента Зеленского правительством подготовлен и внесен в парламент законопроект, направленный на запрет канонической церкви. Власти на местах лишают церковь права на аренду земли под храмами. Также при поощрении властей раскольники из ПЦУ силой захватывают храмы УПЦ, нападают на священников. Против священнослужителей выдвигают обвинения в госизмене и других преступлениях, вводят санкции, 13 иерархов лишены гражданства Украины.