На территории Киево-Печерской лавры неизвестный ударил монаха

По версии СПЖ, нападавший может иметь отношение к правоохранительным органам

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Неизвестный мужчина ударил монаха канонической Украинской православной церкви (УПЦ) на территории Киево-Печерской лавры. Об этом в субботу сообщили в Союзе православных журналистов (СПЖ).

В Telegram-канале союза распространили видео, на котором между мужчиной в штатском и монахом возникла словесная перепалка. В ходе нее неизвестный ударил монаха, а затем хватал его за одежду. Причина конфликта неизвестна, но, по версии СПЖ, мужчина может иметь отношение к правоохранительным органам.

В последнее время украинские власти взяли открытый курс на запрет УПЦ. По поручению президента Украины Владимира Зеленского правительством подготовлен и внесен в парламент законопроект, направленный на запрет канонической церкви. Власти на местах лишают церковь права на аренду земли под храмами. Также при поощрении властей раскольники из Православной церкви Украины силой захватывают храмы УПЦ, нападают на священников. Против священнослужителей выдвигают обвинения в госизмене и других преступлениях, вводят санкции, 13 иерархов лишены гражданства Украины.