Второе отключение электроэнергии в Краснодаре оставило без света 2,5 тыс. человек

Без электричества находятся шесть улиц города, причиной аварии стало повреждение линии

КРАСНОДАР, 20 мая. /ТАСС/. Второе за сутки аварийное отключение электроэнергии в Прикубанском округе Краснодара оставило без света 2,5 тыс. человек. Повреждение на линии стало причиной отключения 34 трансформаторов, сообщается в Telegram-канале городской Единой дежурной диспетчерской службы.

"Произошло аварийное отключение электроэнергии в Прикубанском округе. Причина отключения - повреждение на линии 6-10 кВ, отключены ПС "КС-7 " и 34 трансформаторных подстанции", - говорится в сообщении.

Уточняется, что электроэнергию отключена на шести улицах. В пресс-службе мэрии города ТАСС уточнили, что света нет у 2,5 тыс. человек.

Это уже вторая крупная авария в Прикубанском округе Краснодара за сутки. Ранее сообщалось, что также из-за повреждения на линии электроэнергию отключили в домах более 2 тыс. человек.