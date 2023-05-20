В проливе Дарданеллы произошла поломка двигателя на сухогрузе под российским флагом

По сведениям агентства Demirören, судно отбуксировано с основного маршрута в залив Каранлык, где встало на якорь для ремонта

АНКАРА, 20 мая. /ТАСС/. На сухогрузе Sparta IV под флагом России во время прохода пролива Дарданеллы произошла поломка двигателя. Об этом сообщает агентство Demirören.

122-метровое судно шло из Сирии в порт Новороссийск. Во время прохождения пролива около 12:30 мск произошла поломка двигателя, и судно начало дрейфовать. Капитан связался с береговой охраной, которая направила к сухогрузу катера и буксиры.

Судно было отбуксировано с основного маршрута в залив Каранлык, где встало на якорь для ремонта.