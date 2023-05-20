Город Пологи Запорожской области частично обесточен из-за массированного обстрела ВСУ

Прилеты снарядов зафиксированы на заводе "Минерал" и электроподстанции, по предварительной информации, жертв и пострадавших нет

МЕЛИТОПОЛЬ, 20 мая. /ТАСС/. Город Пологи в Запорожской области частично обесточен в субботу в результате массированного артиллерийского удара со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили журналистам в местных оперативных службах.

"Около 17:00 мск террористы ВСУ нанесли массированный артиллерийский удар по городу Пологи. Прилеты зафиксированы на заводе "Минерал" и электроподстанции. Частично обесточены город Пологи и Пологовский район", - сказал представитель оперативных служб.

В результате обстрела возник пожар, МЧС занимается его ликвидацией. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.