20 мая, 15:39,
обновлено 20 мая, 15:51
Военная операция на Украине

Город Пологи Запорожской области частично обесточен из-за массированного обстрела ВСУ

Прилеты снарядов зафиксированы на заводе "Минерал" и электроподстанции, по предварительной информации, жертв и пострадавших нет

МЕЛИТОПОЛЬ, 20 мая. /ТАСС/. Город Пологи в Запорожской области частично обесточен в субботу в результате массированного артиллерийского удара со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили журналистам в местных оперативных службах.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"Около 17:00 мск террористы ВСУ нанесли массированный артиллерийский удар по городу Пологи. Прилеты зафиксированы на заводе "Минерал" и электроподстанции. Частично обесточены город Пологи и Пологовский район", - сказал представитель оперативных служб.

В результате обстрела возник пожар, МЧС занимается его ликвидацией. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. 

Теги:
РоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация