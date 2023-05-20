СК начал проверку после нападения на журналистов в офисе федерации спорта глухих

В эфире телеканала "Россия 24" ранее показали сюжет о том, как в московском офисе организации охранники применили физическую силу по отношению к членам съемочной группы, когда журналисты пришли выяснить причины неполучения спортсменами положенных выплат

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Следственный комитет начал проверку после информации о нападении на съемочную группу телеканала "Россия 24" в офисе "Общероссийской спортивной федерации спорта глухих". Об этом журналистам сообщили в пресс-службе СК РФ.

"По озвученные фактам в ГСУ СК России по Москве проводятся доследственные проверки, по результатам которых будут приняты процессуальные решения. Председатель Следственного комитета Российской Федерации А. И. Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Москве А. А. Стрижову доложить о ходе проверок и установленных обстоятельствах", - говорится в сообщении.

Ранее в эфире телеканала "Россия 24" был продемонстрирован сюжет о том, как в московском офисе "Общероссийской спортивной федерации спорта глухих" охранники применили физическую силу по отношению к членам съемочной группы телеканала, когда журналисты пришли выяснить причины неполучения спортсменами положенных выплат. Также в сюжете спортсмены сообщили, что руководство федерации вымогает у них часть призовых денежных средств за возможность участвовать в соревнованиях.