В Ленобласти возбудили уголовное дело после смерти подростка в интернате

По предварительной информации, несовершеннолетний умер в результате отравления неустановленным веществом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая. /ТАСС/. Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбудили следователи после смерти одного из воспитанников центра для детей и сирот во Всеволожском районе Ленинградской области. Об этом сообщили в субботу в пресс-службе следственного управления СК России по региону.

"Следственным отделом по городу Всеволожск <...> возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении.

Тело подростка 2009 года без признаков насильственной смерти обнаружили в комнате, где он жил, накануне поздно вечером. По предварительным данным, несовершеннолетний умер в результате отравления неустановленным веществом, точную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.

В пресс-службы прокуратуры Ленинградской области уточнили, что умерший был воспитанником Санкт-Петербургского ГБУ "Центр содействия семейному воспитанию № 10" - в деревне Заневка Всеволожского района находится его обособленное подразделение. Ход и результаты расследования уголовного дела поставила на контроль Всеволожская городская прокуратура.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего. В частности, будет дана оценка действиям должностных лиц интерната, которые могли привести к трагедии или поспособствовать ей.