СК возбудил дело после сожжения мужчиной Корана в Волгограде по указанию спецслужб Украины

Согласно показаниям подозреваемого Никиты Журавеля, он осуществил эту акцию за вознаграждение в 10 тыс. рублей

Видео ФСБ с показаниями задержанного за сожжение Корана в Волгограде © ЦОС ФСБ России

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оскорбления религиозных чувств верующих после сожжения мужчиной Корана по указанию спецслужб Украины. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.

"Следственными органами СК России по Волгоградской области во взаимодействии с региональными управлениями ФСБ и МВД России установлен и задержан местный житель Никита Журавель, подозреваемый в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 148 УК РФ (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих)", - говорится в сообщении.

На видео допроса задержанного, которое распространила ФСБ, Журавель признает вину в совершении преступления и говорит, что сделал это с целью разжигания розни "между крестьянами и мусульманами".

"Я приобрел Коран по заданию СБУ и сжег его 4 мая у мечети. И снимал это на собственный телефон, видеоматериалы были отправлены сотрудникам СБУ. За данную работу должны были выплатить 10 тыс. рублей, я это делал с целью разжигания религиозной розни между крестьянами и мусульманами Волгоградской области", - сказал задержанный. Он также отметил, что сотрудники ФСБ нашли его в одном из Telegram-каналов.

В СК отметили, что Журавель, находясь в районе Соборной мечети, расположенной на улице Поворинской в городе Волгограде, совершил сожжение Корана. При этом он зафиксировал свои действия на видеозаписи, которая в последующем была опубликована в открытом доступе на интернет-портале, подконтрольном Центру информационно-психологических спецопераций Вооруженных сил Украины. "Таким образом, подозреваемый совершил публичные действия в целях оскорбления религиозных чувств, находясь в месте, специально предназначенном для проведения богослужений, других религиозных обрядов и церемоний", - сказали в ведомстве.

Там подтвердили, что в последующем Журавель передал видеозапись сотруднику Службы безопасности Украины. По информации СК, задержанный также сообщил о своей причастности к иной пособнической помощи - видеосъемке военных объектов.

"В рамках уголовного дела проводятся обыски по месту жительства подозреваемого с целью обнаружения предметов, имеющих значение для расследования", - заключили в СК.