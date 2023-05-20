20 мая, 18:57

В Саратове автомобиль врезался в остановку

Пострадали два пешехода, их госпитализировали

САРАТОВ, 20 мая. /ТАСС/. Легковой автомобиль врезался в остановку в Саратове, в результате госпитализированы два пешехода. Об этом в субботу сообщили в ГИБДД города.

По предварительным данным, инцидент случился в 21:20 (20:20 мск) на улице Тархова. "Мужчина 2000 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ-2106, в пути следования не справился с управлением и допустил выезд на остановочный павильон. В результате ДТП травмы получили и доставлены в больницу два пешехода", - говорится в сообщении.

Обстоятельства случившегося устанавливаются. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. 

Теги:
РоссияСаратовская область
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация