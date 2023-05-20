Число пострадавших при взрыве под Первомайском увеличилось до пяти

Ранения получили, в частности, три члена одной семьи

ЛУГАНСК, 20 мая. /ТАСС/. Число пострадавших в результате срабатывания неизвестного взрывного устройства Вооруженных сил Украины (ВСУ) в воздухе в населенном пункте Калиново-Борщеватое под Первомайском в ЛНР увеличилось до пяти. Об этом в субботу сообщила министр здравоохранения республики Наталия Пащенко.

"Количество пострадавших в результате обстрела населенного пункта Калиново-Борщеватое увеличилось до пяти мирных жителей республики", - цитирует Пащенко пресс-служба правительства ЛНР в своем Telegram-канале. Отмечается, что ранения получили, в частности, три члена одной семьи.

Позже Пащенко добавила, что троих пострадавших госпитализируют в Луганскую республиканскую клиническую больницу, где им будет оказана вся необходимая медицинская помощь.

Ранее мэр Первомайска Сергей Колягин сообщил, что на территории населенного пункта Калиново-Борщеватое в воздухе сработало неизвестное взрывное устройство ВСУ, сообщалось о двух пострадавших и двух погибших.