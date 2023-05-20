Поврежденный при обстреле пятиэтажный дом в Новой Каховке намерены восстановить за сутки

Председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко сообщил, что к работам уже приступили

ГЕНИЧЕСК, 20 мая. /ТАСС/. Кровлю пятиэтажного дома в Новой Каховке, куда во время обстрела в пятницу вечером попала мина Вооруженных сил Украины (ВСУ), восстановят в течение суток. Об этом сообщил в субботу в Telegram-канале председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко.

Вечером в пятницу в пятиэтажном доме по улице Дзержинского в Новой Каховке произошел пожар в результате попадания мины ВСУ. Выгорели жилые помещения на четвертом и пятом этажах, никто не пострадал.

"Снесло кровлю пятиэтажки. В ней живет до 50 семей - местные власти немедленно приступили к восстановлению, обещают все закончить в течение суток", - отметил Алексеенко.

Он добавил, что по поручению врио главы региона Владимира Сальдо районам, которые находятся в 15-километровой зоне боевого соприкосновения, на восстановительные работы выделяются стройматериалы. "Активно помогают регионы-шефы и просто неравнодушные предприниматели, например, Адыгеи и Краснодарского края", - написал председатель правительства Херсонской области.

Алексеенко отметил, что 19 мая ВСУ били из минометов по многоэтажкам и частному сектору Новой Каховки, где нет российских войск и техники. "И так - каждый день, по всей 15-км зоне, от Кинбурна до Запорожья", - добавил он.