В Калининградской области в производственном цехе произошел пожар

В ликвидации огня участвуют 24 человека

КАЛИНИНГРАД, 20 мая. /ТАСС/. Производственный цех загорелся в поселке Новое Голубево Гурьевского округа Калининградской области, горят оборудование и электрощитовая на площади 100 кв. м, сообщило в субботу главное управление МЧС РФ по области.

"В 21:07 (20:07 мск) в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о возгорании производственного цеха в поселке Новое Голубево Гурьевского муниципального округа. Прибывшие на место происшествия пожарные установили, что на площади около 100 кв. м горит оборудование и электрощитовая", - говорится в сообщении.

В настоящее время в тушении пожара принимают участие 24 человека личного состава, задействованы 5 спецавтомобилей.

Позже в МЧС сообщили о ликвидации открытого горения. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.

"Открытое горение в производственном цехе в проселке Новое Голубево ликвидировано в 23:32 мск. Сведения о пострадавших не поступали", - говорится в сообщении. В МЧС уточнили, что возгорание произошло на местном мясокомбинате.