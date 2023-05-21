Активисты-экологи попытались блокировать самолеты в аэропорту Канна

Представители движения Extinction Rebellion призвали ввести налог для тех, кто часто путешествует

ПАРИЖ, 21 мая. /ТАСС/. Участники природозащитных ассоциаций попытались блокировать летное поле аэропорта города Канн, протестуя против загрязнения воздуха выхлопами частных самолетов, на которых в этот населенный пункт на юге Франции слетаются гости Каннского кинофестиваля. Фотографии с места событий опубликовало в субботу на странице в Twitter движение Extinction Rebellion, принимавшее участие в акции.

"Посреди Каннского кинофестиваля активисты Extinction Rebellion, ANV-COP21 и Attac France прорвались на летное поле аэропорта Канн - Манделье на радиоуправляемых машинках с дымовыми шашками, перекрыв путь частному самолету, готовившемуся ко взлету", - говорится в сообщении.

Активисты заявили, что таким образом пытались показать "абсурдность образа жизни ультрабогатых" граждан, которые, по их мнению, "оторваны от экологической реальности". По их словам, ни правительство, ни "ультрабогатые" граждане не прилагают усилий для борьбы с изменением климата. В связи с этим в Extinction Rebellion призвали отказаться от частных самолетов и ввести налог для тех, кто часто путешествует.

"Хорошее время, чтобы сжечь эти литры керосина, чтобы попасть на красную ковровую дорожку, - заявили они. - Экологические заявления Каннского кинофестиваля, вроде отказа от одноразовых пластиковых бутылок, - это просто шутка в сравнении с невероятным загрязнением от частных самолетов".

Параллельно активисты Attac провели акцию протеста в порту Канна. Они развернули длинный баннер вдоль частных яхт. "Мы не позволим ультрабогатым разрушить планету!" - гласит надпись на транспаранте, снимок которого ассоциация опубликовала 20 мая.