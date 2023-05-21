20 мая, 21:41
Военная операция на Украине

Украинские военные за сутки выпустили почти 150 боеприпасов по ДНР

В результате четыре мирных жителя получили ранения

ДОНЕЦК, 21 мая. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) за прошедшие сутки выпустили 148 боеприпасов по населенным пунктам ДНР, в результате ударов четыре мирных жителя получили ранения. Об этом сообщило в ночь на воскресенье представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

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Согласно данным, опубликованным в Telegram-канале представительства, зафиксировано 37 обстрелов из ствольной артиллерии калибра 152 мм и 155 мм, реактивных систем залпового огня.

Под огнем ВСУ оказались Александровка, Владимировка, Горловка, Донецк, Макеевка, Озеряновка, Ясиноватая. За прошедшие сутки ранения получили четыре гражданских лица в Макеевке и Владимировке. Повреждены два жилых дома в Александровке.

В предыдущие сутки со стороны ВСУ зафиксировано 48 обстрелов. 

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