20 мая, 23:25

В Забайкалье сошли с рельсов 12 вагонов грузового поезда

Сергей Мальгавко/ ТАСС
© Сергей Мальгавко/ ТАСС

Пострадавших нет

ТАСС, 21 мая. Сход с рельсов 12 грузовых вагонов произошел на перегоне Куэнга - Приисковая двухпутного участка Забайкальской железной дороги, сообщает в воскресенье пресс-служба ГУ МЧС Забайкалья. Из-за аварии задержан поезд Владивосток - Москва.

"Ночью 21 мая на перегоне Куэнга - Приисковая двухпутного участка Забайкальской железной дороги произошел сход, по предварительной информации, 12 вагонов грузового поезда. Пострадавших нет, угрозы экологии нет. В результате происшествия нарушен габарит соседнего пути. Движение поездов по перегону временно приостановлено", - говорится в сообщении.

Как уточняет управление, уже задержан пассажирский поезд №1 Владивосток - Москва. Пассажиры задержанного поезда будут обеспечены дополнительным питанием. Также ожидается задержка пассажирского поезда №8 Новосибирск - Владивосток. Отменены пригородные пассажирские поезда №6211 Чернышевск - Шилка и №6212 Шилка - Чернышевск.

Для ликвидации последствий направлены четыре восстановительных поезда. На месте происшествия находится оперативная группа пожарно-спасательной части. 

Теги:
РоссияЗабайкальский край
© Информационное агентство ТАСС
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