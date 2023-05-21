На Камчатке предупредили о возможном подтоплении

Жителей села Соболево попросили быть готовыми к эвакуации

ТАСС, 21 мая. Министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев в воскресенье предупредил о возможном подтоплении села Соболево (население около 1,4 тыс.) и призвал жителей быть готовыми к эвакуации из-за подъема воды в реке Большой Воровской.

"В Соболево опасность подтопления. Не первый раз переживает эту напасть село. Прошу всех быть готовыми. Сделать запас воды, поднять вещи. При сильном уровне прошу проследовать в пункты временного размещения. Они готовы. Будьте внимательны", - написал министр на официальной странице в социальной сети "ВКонтакте".

Ранее ГУ МЧС региона предупредило о возможном повышении уровня воды в Большой Воровской до отметки опасного явления. В этом случае возможно частичное подтопление придомовых территорий на улицах, прилегающих к прибрежной зоне реки, выход на территорию села грунтовых вод, затопление и размыв межпоселковых дорог.

"Если рост уровня воды в реке Большой Воровской продолжится, спасатели будут готовы оказать людям необходимую помощь. Ведется мониторинг паводковой обстановки", - сообщает пресс-служба управления.