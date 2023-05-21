В Забайкалье возбудили уголовное дело по факту схода с рельсов грузовых вагонов

Причины происшествия и сумма причиненного ущерба еще не установили

ТАСС, 21 мая. Следствие возбудило уголовное дело о нарушении правил безопасности на железнодорожном транспорте по факту схода 11 грузовых вагонов на перегоне Куэнга - Приисковая Забайкальской железной дороги, сообщает в воскресенье пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

"Забайкальским следственным отделом на транспорте Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России по факту схода 11 вагонов грузового поезда возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в воскресенье около 02:18 (20:18 мск субботы) на перегоне Куэнга - Приисковая Забайкальской железной дороги произошел сход 11 вагонов грузового поезда (в первичной информации ГУ МЧС шла речь о 12 вагонах). Из сошедших с рельсов вагонов были опрокинуты семь пустых и один груженый соей. Пострадавших нет, повреждено 200 м железнодорожного полотна и 1 км электрических сетей.

"Причины схода и сумма причиненного ущерба устанавливаются. Движение по перегону временно приостановлено. Следователями и криминалистами СК России проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", - уточняется в релизе.