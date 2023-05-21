В Якутии уровень воды в реке Алдан превысил опасную отметку на 27 см

В селе Арбын подтопило 19 дворовых территорий

ТАСС, 21 мая. Уровень воды в устье реки Алдан Намского района Якутии поднялся на 27 см выше отметки опасного явления, подтоплено 19 дворовых территорий в селе Арбын, сообщает в воскресенье пресс-служба Госкомобеспечения Республики Саха (Якутия).

"В селе Арбын Намского района, который находится на устье реки Алдан, наблюдается повышение воды. По состоянию на 12:00 (06:00 мск) вода поднялась на 27 см [выше] опасной отметки и зашла в 19 дворовых территорий, где проживают 32 человека, в том числе 2 детей. В ПВР (пункте временного размещения) размещены два человека, в том числе один ребенок", - сообщает ведомство.

Ранее река Амга подтопила 45 дворовых территорий в 2 населенных пунктах республики. Уровень воды на Амге достиг 951 см, что выше отметки опасного явления на 26 см. В Амгинском районе объявили режим ЧС.

По данным регионального управления гидрометеорологии, на реке Лене ледоход идет с разной интенсивностью. В ближайшие сутки-двое прогнозируется выход льда из реки Вилюй в Лену. На северных реках идет повышение уровня воды, наблюдаются процессы разрушения ледового покрова.